ВСК стала официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR

Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком проводимых спортивных мероприятий IRONSTAR.
ВСК обеспечит страховой защитой спортсменов сразу по нескольким программам: "Спорт НС", "Спорт +" и "Спорт-премиум". В зависимости от выбранной программы участники соревнований смогут застраховаться не только от несчастных случаев и болезней, но и получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, а также воспользоваться Телемедициной и психологической помощью.
Для удобства покупки и оформления договора страхования была разработана процедура упрощенного андеррайтинга и реализована возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR.
"Мы проводим порядка 30 мероприятий в год как в России, так и за рубежом. Неотъемлемая часть проведения любого из наших соревнований — надежная страховая защита каждого участника, — рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун. — Сотрудничество с таким высокотехнологичным партнером, как ВСК, позволит максимально упростить и сделать более удобным процесс оформления участия".
"Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни в России. Сотрудничество с IRONSTAR для нас — эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением", — отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" — по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) — по версии АКРА и "BB" — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
IRONSTAR — крупнейшая в России серия международных соревнований по триатлону, которые с 2015 года проходят в уникальных локациях страны (центры Олимпийских Игр, чемпионатов мира, Универсиады).
В рамках соревнований IRONSTAR проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями. Дистанции — от спринта до классической полной "железной".
В календаре 2020 года — 7 крупных стартов: в Сочи, Казани, Калининграде, Самаре, Москве и Завидово. Всего в соревнованиях в 2020 году примут участие около 11 000 атлетов.
IRONSTAR — вызов невозможному!