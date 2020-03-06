ВСК стала официальным страховщиком спортивных мероприятий IRONSTAR

Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком проводимых спортивных мероприятий IRONSTAR.

ВСК обеспечит страховой защитой спортсменов сразу по нескольким программам: "Спорт НС", "Спорт +" и "Спорт-премиум". В зависимости от выбранной программы участники соревнований смогут застраховаться не только от несчастных случаев и болезней, но и получить услуги по программе добровольного медицинского страхования, а также воспользоваться Телемедициной и психологической помощью.

Для удобства покупки и оформления договора страхования была разработана процедура упрощенного андеррайтинга и реализована возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR.

"Мы проводим порядка 30 мероприятий в год как в России, так и за рубежом. Неотъемлемая часть проведения любого из наших соревнований — надежная страховая защита каждого участника, — рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун. — Сотрудничество с таким высокотехнологичным партнером, как ВСК, позволит максимально упростить и сделать более удобным процесс оформления участия".

"Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни в России. Сотрудничество с IRONSTAR для нас — эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением", — отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.