В регионе проходит праздничная акция "Будьте красивы!"

Накануне Международного женского дня в Самарской области проходит традиционная весенняя акция "Будьте красивы!". Четвертый год подряд накануне 8 марта волонтеры от имени инициатора акции - депутата Госдумы Евгения Серпера - на улицах городов и районов губернии поздравляют женщин с наступающим праздником и вручают им подарки в виде сертификатов на услуги салона красоты.

Акция "Будьте красивы!" проходит, как правило, в шаговой доступности от бьюти-салонов, поэтому многие обладательницы подарков сразу записываются к стилисту или мастеру на ближайшее свободное время, чтобы встретить праздник в обновленном образе.

Впрочем, воспользоваться сертификатом можно по желанию в любое удобное время. По словам организаторов акции, ее основная идея заключается в том, чтобы помочь представительницам прекрасной половины человечества подчеркнуть их главные преимущества — красоту и женственность.

Как признаются сами женщины, получение такого необычного подарка прямо на улице для них стало неожиданным сюрпризом, а накануне праздника это приятно вдвойне. Например, для жительницы Октябрьска Светланы Геннадьевны сертификат стал приятным дополнением к подаркам от коллег, поздравившим ее на работе. Волонтеры акции "Будь красивой!" встретили ее по пути домой. Как и большинство женщин, накануне праздника она планировала уделить время себе и традиционно встретить 8 Марта в кругу родных и близких. Теперь она собирается воспользоваться возможностью посетить салон красоты, чтобы отметить Международный женский день, что называется, во всеоружии.

Вместе с подарками волонтеры передают женщинам от имени Евгения Серпера искренние слова поздравления с наступающим праздником и пожелания оставаться такими же милыми, очаровательными и прекрасными.

"Пусть эта весна принесёт каждой женщине новые надежды, радости и победы, пусть в их доме всегда царят любовь, взаимопонимание и уют, а рядом всегда будет сильное и надежное мужское плечо. Весеннего настроения, цветов и улыбок!" — говорится в поздравлении депутата Госдумы.

Евгений Серпер уверен, что такой замечательный праздник неслучайно совпадает с пробуждением природы и началом нового времени года: "8 Марта вызывает у нас особые, светлые чувства, ведь женщина для каждого мужчины — это, прежде, всего, любовь, доброта, забота, нежность, красота и гармония. Да и судьба каждого мужчины в немалой степени зависит от того, какие женщины находятся рядом с ним".

По мнению депутата Госдумы, подобные инициативы способствуют созданию праздничной атмосферы и повышают настроение как у счастливых обладательниц подарков, так и у окружающих: "Каждый настоящий мужчина должен заботиться о любимой женщине не только по праздникам, а ежедневно. Но в начале весны всегда хочется проявлять особую заботу о наших прекрасных дамах, и Международный женский день — отличный повод для этого. 8 Марта по традиции мы уделяем нашим дорогим женщинам повышенное внимание и стараемся создавать для них праздничное настроение. Очень надеюсь, что у нас это получается".