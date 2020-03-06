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Общество

В с. Рождествено на объекте культурного наследия без разрешения разместили вывеску хозтоваров

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Волжского района обнаружила нарушения при проверке объектов культурного наследия в с. Рождествено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Здание на ул. Пацаева, 7 является объектом культурного наследия регионального значения "Застройка усадьбы Новосильцевой - Ушаковых" (здание первой выстроенной из камня больницы) 30-40-х годов ХIХ века, состоящим на государственной охране. Сейчас внутри размещается ООО "Все для дома".

При проверке выяснилось, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области не выдавало разрешения на монтажные работы и установку балкона, кондиционера, а также вывесок "Хозяйственные товары", "Парфюмерия, постельное белье, игрушки".

В итоге прокуратура внесла директору ООО "Все для дома" представление с требованием устранить нарушения.

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