В результате ДТП на Красноглинском шоссе пострадали женщина и девочка-подросток

В воскресенье, 8 марта, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 18:30 54-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada Kalina, ехала по Красноглинскому шоссе. В районе строения № 130 в п. Озерки при выполнении поворота налево она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с ВАЗ-21120, который следовал в попутном направлении, выполняя обгон.

В результате происшедшего пострадали водитель "Калины" и ее 15-летняя пассажирка. С места ДТП они были доставлены в больницу. Девочка-подросток госпитализирована.