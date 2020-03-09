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ДТП Происшествия

В результате ДТП на Красноглинском шоссе пострадали женщина и девочка-подросток

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 марта, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 18:30 54-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada Kalina, ехала по Красноглинскому шоссе. В районе строения № 130 в п. Озерки при выполнении поворота налево она не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с ВАЗ-21120, который следовал в попутном направлении, выполняя обгон.

В результате происшедшего пострадали водитель "Калины" и ее 15-летняя пассажирка. С места ДТП они были доставлены в больницу. Девочка-подросток госпитализирована.

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