"Лада" проиграла "Нефтянику" в матче Кубка Петрова

В воскресенье, 8 марта, в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Петрова "Лада" на своем льду уступила "Нефтянику", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на пятой минуте открыл защитник гостей Максим Салахов, реализовавший первое удаление в составе "Лады" — 0:1. На 24-й минуте Андрей Белозеров прорвался к воротам Никиты Богданова — голкипер "Нефтяника" выручил свою команду. Гости на 29-й минуте увеличили отрыв — 0:2 после броска Данила Гизатуллина. За две минуты до окончания матча тольяттинцы заменили голкипера шестым полевым игроком, но пропустили третью шайбу — от Ярослава Альшевского — 0:3.

"Нефтяник" выиграл матч, а вместе с ним — серию (3:4).