16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" проиграла "Нефтянику" в матче Кубка Петрова "Лада" проиграла "Нефтянику" - 2:3 ХК "Лада" победил "Нефтяник" "Ладья" проиграла в последнем матче сезона "Ладья" победила "Белых Медведей" в первом матче

Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Нефтянику" в матче Кубка Петрова

ТОЛЬЯТТИ. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 марта, в седьмом матче серии 1/8 финала Кубка Петрова "Лада" на своем льду уступила "Нефтянику", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет на пятой минуте открыл защитник гостей Максим Салахов, реализовавший первое удаление в составе "Лады" — 0:1. На 24-й минуте Андрей Белозеров прорвался к воротам Никиты Богданова — голкипер "Нефтяника" выручил свою команду. Гости на 29-й минуте увеличили отрыв — 0:2 после броска Данила Гизатуллина. За две минуты до окончания матча тольяттинцы заменили голкипера шестым полевым игроком, но пропустили третью шайбу — от Ярослава Альшевского — 0:3.

"Нефтяник" выиграл матч, а вместе с ним — серию (3:4).

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5