16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарчанка устроила несколько ДТП в канун 8 марта и отказалась от медосвидетельствования В результате ДТП на Красноглинском шоссе пострадали женщина и девочка-подросток На ул. Некрасовской столкнулись три авто, есть пострадавшие В Кошкинском районе ЗИЛ сбил пешехода Пенсионер на иномарке спровоцировал ДТП в Самаре, пострадала девушка

ДТП Происшествия

Самарчанка устроила несколько ДТП в канун 8 марта и отказалась от медосвидетельствования

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В канун 8 марта в Самаре местная жительница за рулем автомобиля Lada Kalina устроила два ДТП, сообщает "Ночной патруль".

Фото: Ночной патруль

Информация об одном из столкновений поступила общественникам от очевидцев. По их словам, напротив автосалонов "Самарские автомобили" отечественная легковушка врезалась в сломанный автомобиль. Активистам удалось выяснить, что дама, управлявшая "Калиной", несколько минут назад совершила еще одно столкновение в Красноярском районе, однако оттуда она скрылась.

От медицинского освидетельствования женщина отказалась.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5