Самарчанка устроила несколько ДТП в канун 8 марта и отказалась от медосвидетельствования

В канун 8 марта в Самаре местная жительница за рулем автомобиля Lada Kalina устроила два ДТП, сообщает "Ночной патруль".

Информация об одном из столкновений поступила общественникам от очевидцев. По их словам, напротив автосалонов "Самарские автомобили" отечественная легковушка врезалась в сломанный автомобиль. Активистам удалось выяснить, что дама, управлявшая "Калиной", несколько минут назад совершила еще одно столкновение в Красноярском районе, однако оттуда она скрылась.

От медицинского освидетельствования женщина отказалась.