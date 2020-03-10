Аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку "Знак качества" Страхового Дома ВСК на уровне А1. Проведенный анализ показал высокий уровень финансовой устойчивости и качество предоставляемого сервиса ВСК.

Компания работает на рынке более 28 лет и является одним из крупнейших игроков на рынке страхования, входит в ТОП-10 страховщиков по объему собранных премий. Компания имеет развитую филиальную сеть — более 500 офисов и отделений по всей России. Новостной фон вокруг организации преимущественно положительный.

При оценке качества потребительского сервиса была отмечена полнота раскрытия информации на официальном сайте компании: размещена документация по каждой программе страхования, в том числе тарифы и правила страхования. При наступлении страхового случая клиенты могут ознакомиться с перечнем необходимых к сбору документов, а также найти все требуемые анкеты на сайте, есть возможность заполнить заявление об убытках онлайн. Для удобства клиентов было разработано мобильное приложение "ВСК страхование", с помощью которого возможно дистанционное урегулирование страхового события.

Страховой Дом ВСК характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости. Рентабельность активов, капитала, параметры ликвидности и качества инвестиционных вложений, диверсификация страхового портфеля — на высоком уровне, что положительно влияет на оценку. Компания имеет рейтинги кредитоспособности ведущих российских и международных рейтинговых агентств, прогноз по рейтингам "Стабильный", что позитивно влияет на уровень оценки.

В Страховом Доме ВСК функционирует интегрированная система риск-менеджмента, есть действующий сертификат качества (ISO), сотрудники компании регулярно проходят обучение в Корпоративном университете, что оценивается как позитивные факторы.

В ходе проверок, проведенных в формате "Тайный покупатель", была высоко оценена работа консультантов контакт-центра. Операторы по телефону старались раскрывать максимально подробно информацию о продуктах страховой компании. В офисах проверяющие отметили приветливость сотрудников, готовность помогать и давать рекомендации. Тайные покупатели отвечали, что консультанты в офисе достаточно осведомлены о продуктах компании. По итогам участники проверки отметили, что, вероятно, продолжили бы сотрудничество с организацией и готовы рекомендовать страховую компанию своим родственникам и друзьям.