16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Максим Власов заключил контракт с Top Rank Самарский дзюдоист выиграл "серебро" на Открытом турнире Европы В Самаре пройдет открытый турнир по грэпплингу Тагир Хайбулаев: "Считаю своим долгом открыть в Самаре школу олимпийского чемпиона" Тольяттинка София Редькина завоевала бронзу первенства России по дзюдо

Единоборства Спорт

Максим Власов заключил контракт с Top Rank

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Промоутерская компания Top Rank заключила контракт с самарским боксером полутяжелого веса Максимом Власовым, пишет fightnews.info.

33-летний Власов этим летом проведет поединок со своим соотечественником Умаром Саламовым за звание одного из претендентов на вакантный титул чемпиона мира по версии WBO; другой претендент определится в схватке между Элейдером Альваресом и Джо Смитом-младшим. Таким образом все четыре боксера, которые в данный момент претендуют на пояс Всемирной боксерской организации, являются клиентами Top Rank.

"Максим заслуживает возможности соревноваться на самом высоком уровне, и мы горды добавить его в свою обширную обойму полутяжеловесов", — сказал бессменный глава Top Rank Боб Арум. — "Я с большим нетерпением жду его поединка с Саламовым".

Уроженец Самары Максим Власов на профессионально ринге одержал 45 побед (26 нокаутом) и потерпел лишь три поражения. 

Гид потребителя

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5