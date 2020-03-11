Максим Власов заключил контракт с Top Rank

Промоутерская компания Top Rank заключила контракт с самарским боксером полутяжелого веса Максимом Власовым, пишет fightnews.info.

33-летний Власов этим летом проведет поединок со своим соотечественником Умаром Саламовым за звание одного из претендентов на вакантный титул чемпиона мира по версии WBO; другой претендент определится в схватке между Элейдером Альваресом и Джо Смитом-младшим. Таким образом все четыре боксера, которые в данный момент претендуют на пояс Всемирной боксерской организации, являются клиентами Top Rank.

"Максим заслуживает возможности соревноваться на самом высоком уровне, и мы горды добавить его в свою обширную обойму полутяжеловесов", — сказал бессменный глава Top Rank Боб Арум. — "Я с большим нетерпением жду его поединка с Саламовым".

Уроженец Самары Максим Власов на профессионально ринге одержал 45 побед (26 нокаутом) и потерпел лишь три поражения.