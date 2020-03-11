Самарагорэнергосбыт стал ближе к клиентам

В преддверии Всемирного дня прав потребителей в отделении в АО "СамГЭС" на пр. Кирова, д. 210 открыты новые зоны обслуживания коммерческих клиентов.

Это позволит компании быть ближе к предприятиям малого и среднего бизнеса, расположенным в Красноглинском, Кировском и Промышленных районах города и сэкономит время клиентов на посещение головного офиса компании, расположенного в центре Самары.

В этом же здании с марта 2020 года стали располагаться бригады, обеспечивающие контроль за введением ограничения электроснабжения неплательщиков. Тем самым появилась возможность в случае быстрого погашения долга за электроэнергию должником в максимально короткие сроки восстанавливать электроснабжение у потребителей рабочих окраин города.