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Энергетика ТЭК

Самарагорэнергосбыт стал ближе к клиентам

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии Всемирного дня прав потребителей в отделении в АО "СамГЭС" на пр. Кирова, д. 210 открыты новые зоны обслуживания коммерческих клиентов.

Это позволит компании быть ближе к предприятиям малого и среднего бизнеса, расположенным в Красноглинском, Кировском и Промышленных районах города и сэкономит время клиентов на посещение головного офиса компании, расположенного в центре Самары.

В этом же здании с марта 2020 года стали располагаться бригады, обеспечивающие контроль за введением ограничения электроснабжения неплательщиков. Тем самым появилась возможность в случае быстрого погашения долга за электроэнергию должником в максимально короткие сроки восстанавливать электроснабжение у потребителей рабочих окраин города.

Гид потребителя

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