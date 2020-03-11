Суд оштрафовал "Парк Гагарина" и его директора

Во вторник, 10 марта, Октябрьский районный суд под председательством судьи Юлии Лобановой, рассмотрев административный протокол регионального представительства Роскомнадзора, признал АНО "Издательство "Парк Гагарина" виновным в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента (ч. 2 статьи 19.34 КоАП РФ). На организацию наложен штраф в 150 тыс. рублей.

Административный протокол, который рассматривался в суде, был составлен в отношении АНО "Издательство "Парк Гагарина" представителями Роскомнадзора. Те, в свою очередь, основывались на письме Министерства юстиции, сотрудники которого обнаружили, что журналисты учрежденного АНО СМИ - электронного периодического издания "Парк Гагарина" - в ноябре прошлого года в двух постах в сети "Вконтакте" не указали, что материалы опубликованы "иностранным агентом".

На судебном заседании говорилось о том, что АНО действительно состоит в реестре "иностранных агентов", но учрежденное им СМИ, официально зарегистрированное в Роскомнадзоре, в данном реестре не состоит.

И представлявший на суде интересы АНО адвокат международной правозащитной организации "Агора" Станислав Селезнев, и главный редактор электронного периодического издания "Парк Гагарина" Сергей Курт-Аджиев напоминали, что, по закону о СМИ, учредитель не имеет права вмешиваться в деятельность учрежденного им издания.

Кроме того, как следует из официального заявления АНО "Издательство "Парк Гагарина", размещенного на сайте parkgagarina.info 6 марта, у АНО "Издательство "Парк Гагарина" нет официального сайта в сети Интернет и страниц в социальных сетях.

Тем не менее, рассмотрев протокол Рокомнадзора, суд посчитал АНО виновным в административном правонарушении.

На основании того же письма Министерства юстиции представители Роскомнадзора на основании того же письма Минюста составили четыре протокола о нарушении той же статьи КоАП РФ: два в отношении АНО "Издательство "Парк Гагарина" и два в отношении его директора Юлии Илларионовой. Три протокола были рассмотрены в разных заседаниях в суде Октябрьского района еще 19 февраля. В итоге Юлию Илларионову признали виновной и назначили ей два штрафа по 100 тыс. руб., а АНО - на 300 тыс. рублей.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс адвокат Станислав Селезнев, на три предыдущие судебные решения апелляционные жалобы уже поданы, будет обжаловано и решение суда, вынесенное 10 марта.