Водитель легковушки сбил коляску с двумя детьми в Самаре

Во вторник, 10 марта, около 12:00, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель ВАЗ-21120, ехавший по ул. Ново-Вокзальной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, напротив дома № 323 по ул. Ново-Садовой на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилист сбил детскую коляску с двумя мальчиками 2018 года рождения, которую катила 36-летняя женщина.
Детей доставили в больницу с подозрением на травмы головы.
В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.