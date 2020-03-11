Водитель легковушки сбил коляску с двумя детьми в Самаре

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Во вторник, 10 марта, около 12:00, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель ВАЗ-21120, ехавший по ул. Ново-Вокзальной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.