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ДТП Происшествия

Водитель легковушки сбил коляску с двумя детьми в Самаре

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 10 марта, около 12:00, в Самаре участником ДТП стал 22-летний водитель ВАЗ-21120, ехавший по ул. Ново-Вокзальной. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 323 по ул. Ново-Садовой на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилист сбил детскую коляску с двумя мальчиками 2018 года рождения, которую катила 36-летняя женщина.

Детей доставили в больницу с подозрением на травмы головы.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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