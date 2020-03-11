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Музыка Культура

В театре оперы и балета пройдет оперный фестиваль "Имена"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском театре оперы и балета с 16 по 22 апреля состоится весенний фестиваль оперного искусства "Имена".

Художественный руководитель фестиваля Евгений Хохлов, возглавляющий Самарский оперный театр, соберет на волжской сцене звезд: солистку Большого театра меццо-сопрано Агунду Кулаеву, солиста Мариинского театра баритона Владислава Сулимского и выступающую на известных европейских площадках сопрано Евгению Муравьеву.

Фестиваль откроется 16 апреля премьерой оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад" (16+) в новой постановке лауреата "Золотой маски" Филиппа Разенкова. Дирижер-постановщик спектакля — Евгений Хохлов, художник-постановщик — лауреат "Золотой маски" Эрнст Гейдебрехт.

На сцену выйдут приглашенные звезды: солист тенор Илья Говзич в роли Ричарда Уорика; Владислав Сулимский в роли Ренато; Агунда Кулаева в роли предсказательницы Ульрики.

19 апреля, в праздник православной Пасхи, состоится гала-концерт (12+) с участием Агунды Кулаевой, Евгении Муравьевой и ведущих солистов САТОБ. Хор театра под управлением главного хормейстера Максима Пожидаева исполнит произведения российских композиторов XIX–XX веков: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Романа Леденева.

Закроется фестиваль 22 апреля оперой Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" (12+) в исполнении труппы и оркестра Башкирского театра оперы и балета. Премьера этой постановки прошла в Уфе в июне 2017 года. Режиссер-постановщик — Павел Сорокин, недавно ставший главным режиссером Ростовского музыкального театра, дирижер-постановщик — лауреат "Золотой маски" Артем Макаров, художник-постановщик — Эрнст Гейдебрехт.

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