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Концерт-встреча "Наследники Победы" пройдет в театре оперы и балета

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Малой сцене самарского театра оперы и балета 13 марта, в 16:00, состоится концерт концерт-встреча "Наследники Победы", посвященный 75-летию Победы в ВОВ.

В концерте примут участие две старейшие школы искусств России, носящих имя Михаила Ивановича Глинки, — Детская музыкальная школа № 3 Самары и Санкт-Петербургская детская школа искусств.
На творческую встречу в Самару впервые приезжает симфонический оркестр учащихся "Резонанс" Санкт-Петербургской детской школы искусств им. М. И. Глинки.

Прозвучат стихи и музыкальные произведения о войне, а также произведения русских, зарубежных и современных композиторов в исполнении учащихся и преподавателей.

Вход свободный.

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