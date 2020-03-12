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ДТП Происшествия

Пожилая женщина погибла под колесами Mitsubishi в Похвистневе

ПОХВИСТНЕВО. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневе 11 марта в ДТП погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ГИБДД, утром 25-летний водитель Mitsubishi на нерегулируемом пешеходном переходе, около дома № 48 по ул. Бережкова, сбил 72-летнюю женщину.

Автомобилист попытался оказать пострадавшей помощь, попросил прохожих вызвать "скорую" и полицейских, но женщина скончалась до прибытия врачей.

Госавтоинспекция просит сообщать любую информацию об этом происшествии по телефонам: 8(84656)2-34-69 (дежурная часть), 79277549635 (следственный отдел), "020" (102 с мобильного).

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