БК "Самара" взял кубок чемпионата России

Шикарный процент реализации трехочковых позволил "Самаре" с запасом отыграть отставание в 3 очка и взять первый в своей истории Кубок России — 86:69 во втором матче с "Темп-СУМЗ-УГМК".

Три подряд точных трехочковых позволили гостям к середине стартового периода уйти в отрыв — 6:13. Но трехой ответил Владимир Пичкуров, давил соперника в краске Александр Винник — постепенно самарцы, к восторгу переполненных трибун, подобрались к гостям вплотную. А за две минуты до концы четверти Антон Глазунов издали вывел нашу команду вперед — 16:15. А каким баззером Игорь Смыгин завершил десятиминутку! 19:17 — и всего "-1" по итогам двух матчей.

Во втором периоде трехами отметились те же Пичкуров и Смыгин, но гости все никак не хотели отставать. Более того, периодически они даже вырывались вперед. Но то Александр Винник вновь вколотит сверху, то Антон Глазунов найдет остроумное решение — в какой-то момент счет по сумме двух матчей сравнялся (36:33). А благодаря точным штрафным от Владимира Пичкурова на большой перерыв хозяева ушли в плюсе — 41:37.

А тут еще и третью четверть, подгоняемые болельщиками, самарцы начали с рывка 8:0 (ох, какую же треху положил с восьми метров неудержимый Игорь Смыгин!). Не собираясь останавливаться, на каждое попадание гостей наша команда отвечала своим — и держала разницу в 10+. 10 из 11 трехочковых за три четверти — на это у "заводчан" ответа уже не было. "+20" (69:49) перед заключительным периодом!

Как же долго продолжались эти десять минут… С другой стороны, Игорь Грачев, имея столь солидный задел (а "Самара" и не собиралась сбавлять обороты), дал шанс почувствовать себя полноправными героями знаковой победы всем заявленным на матч игрокам — и набранными очками отметился каждый! В том числе и Сергей Рассказов с Виктором Кашиным — их попадания, по сути, и поставили точку в поединке. Последние секунды встречи потонули в дружном скандировании 1700 болельщиков: "Самара! Самара!"

86:69 — "Самара" отыгрывает "-3" и берет первый в своей истории Кубок России!.