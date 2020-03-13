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Энергетика ТЭК

Центры обслуживания потребителей Самарагорэнергосбыта будут работать и в субботние дни

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Улучшение качества обслуживания потребителей, а также повышение доступности услуг организации является ключевыми задачами развития клиентских офисов АО "СамГЭС". С марта 2020 года центры обслуживания потребителей, находящиеся на ул. Гагарина 22, стр. 1, пр. Кирова, 210 и Ново-Вокзальный тупик, 15А, стали работать и по субботам. Потребители могут обратиться за консультацией в одно из трех отделений теперь в субботние дни с 8-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00).

Также напоминаем, что большинство вопросов можно решить удаленно, с помощью сервиса "Личный кабинет", который дает возможность передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию, подключить электронную квитанцию, а также массу других преимуществ, с которыми можно ознакомиться при регистрации на сайте samges.ru.

С полным перечнем клиентских офисов АО "СамГЭС" и режимом работы можно ознакомиться на сайте компании samges.ru/private-clients/contacts/.

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