В Тольятти после ДТП задержан пьяный водитель без прав

В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали водителя, который в прошлом уже был лишен права управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

Вновь сев за руль пьяным, 39-летний мужчина, управляя автомобилем Kia, на ул. Громовой на "встречке" столкнулся с автомобилем Hyundai, под управлением 61-летнего водителя. Предполагаемый виновник ДТП, имеющий признаки опьянения, отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Пострадавший в ДТП водитель Kia привлекался к административной ответственности 10 раз, причем в феврале 2020 года был лишен права управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В настоящее время в отношении 39-летнего водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1. УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 300 тыс. руб., либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. При этом, нарушитель лишается права водить автомобиль на 3 года.