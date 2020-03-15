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ДТП Происшествия

Под Красным Яром в ДТП пострадали четыре человека

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 14 марта, на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Одно из ДТП произошло 14 марта в 14:30 в Кинель-Черкасском районе. 36-летняя женщина на автомобиле Citroën под Красным Яром выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada под управлением 52-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и 11-летняя пассажирка Ситроена, а также водитель и 49-летняя пассажирка Лады. Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение и госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии участники ДТП находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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