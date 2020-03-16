Из-за коронавируса в самарской филармонии отменены два концерта

В самарской филармонии отменили два концерта в связи с коронавирусом.

Не состоится концерт "Моя душа — фламенко!" ("Трио из Андалузии"), запланированный на 22 марта. Мероприятие отменили из-за ограничений въезда для граждан, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по заболеванию.

Кроме того, 21 апреля в Самару не сможет приехать Mary McBride Band. По данным филармонии, приезд коллектива невозможен из-за проблемной ситуации по коронавирусу в США.

Купленные билеты можно вернуть по месту их приобретения.