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Музыка Культура

Из-за коронавируса в самарской филармонии отменены два концерта

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии отменили два концерта в связи с коронавирусом.

Не состоится концерт "Моя душа — фламенко!" ("Трио из Андалузии"), запланированный на 22 марта. Мероприятие отменили из-за ограничений въезда для граждан, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по заболеванию.

Кроме того, 21 апреля в Самару не сможет приехать Mary McBride Band. По данным филармонии, приезд коллектива невозможен из-за проблемной ситуации по коронавирусу в США.

Купленные билеты можно вернуть по месту их приобретения.

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