Дистанционные сервисы снижают риски распространения коронавируса среди клиентов Самарагорэнергосбыта

В связи с введением в Самарской области режима повышенной готовности к угрозе распространения коронавируса (COVID-19) АО "Самарагорэнергосбыт" рекомендует потребителям приоритетно использовать дистанционное взаимодействие.

Передавать показания и осуществлять оплату электроэнергии можно удаленно, не посещая центров обслуживания потребителей. Использование личного кабинета на сайте компании не только снижает риск контакта с возможными носителями заболевания, но и помогает сэкономить свое время.

На сайте можно передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию. При возникновении вопросов, предложений и жалоб АО "Самарагорэнергосбыт" рекомендует использовать виртуальную приемную на samges.ru.

Для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения Самары оплата электроэнергии в полном объеме должна проходить современно, не позднее 25-го числа текущего месяца.

Оплатить электроэнергию можно любым удобным способом:

- С помощью личного кабинета на samges.ru

- На портале государственных услуг gosuslugi.ru, в разделе "Оплата ЖКХ"

- Через форму онлайн-оплаты на samges.ru

- С помощью платежной системы А3 в разделе "Коммунальные услуги"

- С помощью терминалов: