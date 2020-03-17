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Энергетика ТЭК

Дистанционные сервисы снижают риски распространения коронавируса среди клиентов Самарагорэнергосбыта

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с введением в Самарской области режима повышенной готовности к угрозе распространения коронавируса (COVID-19) АО "Самарагорэнергосбыт" рекомендует потребителям приоритетно использовать дистанционное взаимодействие.

Передавать показания и осуществлять оплату электроэнергии можно удаленно, не посещая центров обслуживания потребителей. Использование личного кабинета на сайте компании не только снижает риск контакта с возможными носителями заболевания, но и помогает сэкономить свое время.

На сайте можно передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию. При возникновении вопросов, предложений и жалоб АО "Самарагорэнергосбыт" рекомендует использовать виртуальную приемную на samges.ru.

Для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения Самары оплата электроэнергии в полном объеме должна проходить современно, не позднее 25-го числа текущего месяца.

Оплатить электроэнергию можно любым удобным способом:

- С помощью личного кабинета на samges.ru

- На портале государственных услуг gosuslugi.ru, в разделе "Оплата ЖКХ"

- Через форму онлайн-оплаты на samges.ru

- С помощью платежной системы А3 в разделе "Коммунальные услуги"

- С помощью терминалов:

  • ПАО "Сбербанк России"
  • ФГУП "Почта России"
  • АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
  • Банкоматы и Интернет-банк ПАО "ВТБ 24"
  • ООО "Земский банк"
  • ООО УК "Приволжское ПЖРУ"
  • АО "ПЖРТ Промышленного района"

Гид потребителя

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