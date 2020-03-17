Дистанционные сервисы снижают риски распространения коронавируса среди клиентов Самарагорэнергосбыта

В связи с введением в Самарской области режима повышенной готовности к угрозе распространения коронавируса (COVID-19) АО "Самарагорэнергосбыт" рекомендует потребителям приоритетно использовать дистанционное взаимодействие.
Передавать показания и осуществлять оплату электроэнергии можно удаленно, не посещая центров обслуживания потребителей. Использование личного кабинета на сайте компании не только снижает риск контакта с возможными носителями заболевания, но и помогает сэкономить свое время.
На сайте можно передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию. При возникновении вопросов, предложений и жалоб АО "Самарагорэнергосбыт" рекомендует использовать виртуальную приемную на samges.ru.
Для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения Самары оплата электроэнергии в полном объеме должна проходить современно, не позднее 25-го числа текущего месяца.
Оплатить электроэнергию можно любым удобным способом:
- С помощью личного кабинета на samges.ru
- На портале государственных услуг gosuslugi.ru, в разделе "Оплата ЖКХ"
- Через форму онлайн-оплаты на samges.ru
- С помощью платежной системы А3 в разделе "Коммунальные услуги"
- С помощью терминалов:
- ПАО "Сбербанк России"
- ФГУП "Почта России"
- АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"
- Банкоматы и Интернет-банк ПАО "ВТБ 24"
- ООО "Земский банк"
- ООО УК "Приволжское ПЖРУ"
- АО "ПЖРТ Промышленного района"