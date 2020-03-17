Два водителя пострадали при столкновении трех машин в Тольятти

Во вторник, 17 марта, около 14:30, в Тольятти произошло ДТП с участием водителя Lada Kalina, ехавшего по Автозаводскому шоссе в направлении ул. Мичурина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 5 по Автозаводскому шоссе автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Santa Fe под управлением 36-летнего мужчины. После удара отечественная легковушка продолжила движение и врезалась в Daewoo Gentra.

Пострадали и были госпитализированы два водителя.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.