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ДТП Происшествия

Два водителя пострадали при столкновении трех машин в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 марта, около 14:30, в Тольятти произошло ДТП с участием водителя Lada Kalina, ехавшего по Автозаводскому шоссе в направлении ул. Мичурина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 5 по Автозаводскому шоссе автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Santa Fe под управлением 36-летнего мужчины. После удара отечественная легковушка продолжила движение и врезалась в Daewoo Gentra.

Пострадали и были госпитализированы два водителя.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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