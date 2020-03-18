В Самаре прошел открытый турнир по грэпплингу

В Самаре 14-15 марта прошло первенство Самарской области по грэпплингу категории NO GI и категории GI. За два дня турнира соревнования посетили около 150 участников в возрасте от 12 до 19 лет.
Грэпплинг — это гибридное спортивное единоборство, включающее в себя приемы и техники различных видов спортивной борьбы, джиу-джитсу, боевого самбо и других видов спортивных единоборств. Искусство грэпплинга состоит в том, чтобы вынудить противника сдаться с помощью применения техники болевых воздействий на суставы рук и ног, а так же различных удушающих приемов. Грэпплинг является одной из важнейших составляющих в практике смешанных боевых искусств (MMA), а также признан эффективной системой самообороны.
Правила грэпплинга включают в себя два варианта проведения турниров: в кимоно (GI) и без него (NO GI), для того чтобы спортсмены, пришедшие в грэпплинг из других видов единоборств, смогли в полном объеме продемонстрировать свое мастерство ведения поединка.
Результаты первого дня турнира Грэпплинг NO GI:
2007–2008 гг. рождения
34 кг
- 1 место — Глухов Михаил (Лута Ливр);
- 2 место — Чакалов Ахмад (Витязь).
42 кг
- 1 место — Блинков Лев (Д.Донской);
2 место — Воротников Вячеслав (Д.Донской);
3 место — Хаутиев Ахмад (Лута Ливр).
55 кг
- 1 место — Кадыров Нурбол (Витязь);
- 2 место — Кононов Илья (Д.Донской);
- 3 место — Назаров Егор (Лута Ливр).
2006–2007 гг. рождения
42 кг
- 1 место — Оганисян Захар (Сириус);
- 2 место — Хаутиев Магомед (Лута Ливр);
47 кг
- 1 место — Воронкин Максим (Волж. Воин);
- 2 место — Чакалов Сергей (Волж. Воин);
- 3 место — Чакалов Билол (Витязь);
- Федоров Никита (Августовка).
54 кг
- 1 место — Кадырбаев Эрбол (Витязь);
- 2 место — Николаев Сергей (Д.Донской-Жигул);
- 3 место — Савостьянов Артемий (Д.Донской-Самара).
59 кг
- 1 место — Солдаткин Владимир (Дракон);
- 2 место — Оганнисян Арман (Сызрань);
- 3 место — Барнаев Алексей (Волж. Воин);
- Осипов Максим (Алигатор).
66 кг
- 1 место — Куртов Матвей (Лута Ливр);
- 2 место — Ерин Роман (Алигатор);
- 3 место — Пряхин Илья (Сызрань);
73 кг
- 1 место — Стрельников Александр (Волж. Воин);
- 2 место — Шайкин Владислав (Лута Ливр);
- 3 место — Березин Богдан (Д.Донской);
- Гаврилов Богдан (Сызрань).
2004-2003 гг. рождения
50 кг
- 1 место — Жегалин Дмитрий (Вол. Воин);
- 2 место — Алиев Абу-Салам (Аллигатор);
- 3 место Пешков Никита (Витязь).
54 кг
- 1 место — Дербенков Александр (Сабмишен);
- 2 место Бердников Алексей (Вол.Воин);
- 3 место Камбарян Армен (Вол.Воин);
- 3 место Такарлыков Ярослав (Вол.Воин).
58 кг
- 1 место — Яббаров Адель (Тольятти Б. Хилс);
- 2 место Нестеров Владислав (Сабмишен);
- 3 место — Оганесян Карен (Сириус);
- 3 место — Лаврушин Алексей (Сириус).
63 кг
- 1 место Катвалян Гарик (Аллигатор);
- 2 Любимов Михаил (Рачета);
- 3 место Хохлов Кирилл (Сабмишен);
- 3 Гафуров Хуршед (Аллигатор).
69 кг
- 1 место Бынеев Кирилл (Сызрань);
- 2 место Сунсин Виктор (Сириус);
- 3 место Гусейнов Джамал (Аллигатор);
- Чергизов Али (Рачета).
76 кг
- 1 место — Молоканов Дмитрий (Витязь Безенчук);
- 2 место — Хохлов Матвей (Витязь Безенчук);
- 3 место — Некрасов Александр (Волжанин);
- Салманов Раул (Рачета).
85 кг
- 1 место — Шлыков Данила (Б Глушица);
- 2 место — Маркелов Илья (Алигатор);
- 3 место — Сукаев Роберт (Волж. Воин);
- Земсков Андрей (Лута Ливр).
85+ кг
- 1 место- Салахов Артемий (Волжанин);
- 2 место- Накашидзе Георгий (Рачета).
2002-2001 гг. рождения
62 кг
- 1 место — Картов Тимур (Рысь);
- 2 место — Егоров Данила (Волжанин);
- 3 место — Гараев Амир (Вол. Воин);
- Абдукаримов Орзубек (Д.Донской).
66 кг
- 1 место — Удербаев Рафаэль (Д.Донской);
- 2 место — Иванов Александр (Вол. Воин);
- 3 место — Никогосян Гарик (Агат);
- Исупов Илья (Д.Донской).
71 кг
- 1 место — Поздняков Никита (Сызрань);
- 2 место — Акопян Вова (Саб Мишен);
- 3 место — Сураев Иван (Вол. воин);
- Джаборов Азиз (Вол. Воин).
77 кг
- 1 место — Шестаков Андрей (Вол. Воин);
- 2 место — Данилов Иван (Вол. воин);
- 3 место — Шишков-Лаврусь Владимир (Рысь);
- Зыряев Никита (Сызрань).
Результаты второго дня Грэпплинг GI:
2006-2005 гг. рождения
до 66 кг
- 1 место — Белов Дмитрий (Волжанин);
- 2 место — Пряхин Илья (Сызрань).
2004-2003 гг. рождения
до 69 кг
- 1 место — Бынеев Кирилл (Сызрань);
- 2 место — Гафуров Хуршед (Алигатор);
- 3 место — Харитонов Егор (Волжанин);
- Морозов Виктор (Сызрань).
до 76 кг
- 1 место — Юрченко Александр (Сызрань);
- 2 место — Некрасов Александр (Волжанин);
- 3 место — Малов Дмитрий (Волжанин).
85+ кг
- 1 место — Салахов Артём (Волжанин);
- 2 место — Семёнов Виталий (Витязь).
2002-2001 гг. рождения
до 66 кг
- 1 место — Никогосян Гарик (Агат);
- 2 место — Егоров Данила (Волжанин).
до 71 кг
- 1 место — Коновалов Никита (Витязь);
- 2 место — Поздняков Никита (Сызрань).
до 77 кг
- 1 место — Зырянов Никита (Сызрань);
- 2 место — Шишков-Лаврусь Владимир (Рысь);
- 3 место — Козлов Артем (Агат).