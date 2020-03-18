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Единоборства Спорт

В Самаре прошел открытый турнир по грэпплингу

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 14-15 марта прошло первенство Самарской области по грэпплингу категории NO GI и категории GI. За два дня турнира соревнования посетили около 150 участников в возрасте от 12 до 19 лет.

Грэпплинг — это гибридное спортивное единоборство, включающее в себя приемы и техники различных видов спортивной борьбы, джиу-джитсу, боевого самбо и других видов спортивных единоборств. Искусство грэпплинга состоит в том, чтобы вынудить противника сдаться с помощью применения техники болевых воздействий на суставы рук и ног, а так же различных удушающих приемов. Грэпплинг является одной из важнейших составляющих в практике смешанных боевых искусств (MMA), а также признан эффективной системой самообороны.

Правила грэпплинга включают в себя два варианта проведения турниров: в кимоно (GI) и без него (NO GI), для того чтобы спортсмены, пришедшие в грэпплинг из других видов единоборств, смогли в полном объеме продемонстрировать свое мастерство ведения поединка.

Результаты первого дня турнира Грэпплинг NO GI:

2007–2008 гг. рождения

34 кг

  • 1 место — Глухов Михаил (Лута Ливр);
  • 2 место — Чакалов Ахмад (Витязь).

42 кг

  • 1 место — Блинков Лев (Д.Донской);
    2 место — Воротников Вячеслав (Д.Донской);
    3 место — Хаутиев Ахмад (Лута Ливр).

55 кг

  • 1 место — Кадыров Нурбол (Витязь);
  • 2 место — Кононов Илья (Д.Донской);
  • 3 место — Назаров Егор (Лута Ливр).

2006–2007 гг. рождения

42 кг

  • 1 место — Оганисян Захар (Сириус);
  • 2 место — Хаутиев Магомед (Лута Ливр);

47 кг

  • 1 место — Воронкин Максим (Волж. Воин);
  • 2 место — Чакалов Сергей (Волж. Воин);
  • 3 место — Чакалов Билол (Витязь);
  • Федоров Никита (Августовка).

54 кг

  • 1 место — Кадырбаев Эрбол (Витязь);
  • 2 место — Николаев Сергей (Д.Донской-Жигул);
  • 3 место — Савостьянов Артемий (Д.Донской-Самара).

59 кг

  • 1 место — Солдаткин Владимир (Дракон);
  • 2 место — Оганнисян Арман (Сызрань);
  • 3 место — Барнаев Алексей (Волж. Воин);
  • Осипов Максим (Алигатор).

66 кг

  • 1 место — Куртов Матвей (Лута Ливр);
  • 2 место — Ерин Роман (Алигатор);
  • 3 место — Пряхин Илья (Сызрань);

73 кг

  • 1 место — Стрельников Александр (Волж. Воин);
  • 2 место — Шайкин Владислав (Лута Ливр);
  • 3 место — Березин Богдан (Д.Донской);
  • Гаврилов Богдан (Сызрань).

 
2004-2003 гг. рождения

50 кг

  • 1 место — Жегалин Дмитрий (Вол. Воин);
  • 2 место — Алиев Абу-Салам (Аллигатор);
  • 3 место Пешков Никита (Витязь).

54 кг

  • 1 место — Дербенков Александр (Сабмишен);
  • 2 место Бердников Алексей (Вол.Воин);
  • 3 место Камбарян Армен (Вол.Воин);
  • 3 место Такарлыков Ярослав (Вол.Воин).

58 кг

  • 1 место — Яббаров Адель (Тольятти Б. Хилс);
  • 2 место Нестеров Владислав (Сабмишен);
  • 3 место — Оганесян Карен (Сириус);
  • 3 место — Лаврушин Алексей (Сириус).

63 кг

  • 1 место Катвалян Гарик (Аллигатор);
  • 2 Любимов Михаил (Рачета);
  • 3 место Хохлов Кирилл (Сабмишен);
  • 3 Гафуров Хуршед (Аллигатор).

69 кг

  • 1 место Бынеев Кирилл (Сызрань);
  • 2 место Сунсин Виктор (Сириус);
  • 3 место Гусейнов Джамал (Аллигатор);
  • Чергизов Али (Рачета).

76 кг

  • 1 место — Молоканов Дмитрий (Витязь Безенчук);
  • 2 место — Хохлов Матвей (Витязь Безенчук);
  • 3 место — Некрасов Александр (Волжанин);
  • Салманов Раул (Рачета).

85 кг

  • 1 место — Шлыков Данила (Б Глушица);
  • 2 место — Маркелов Илья (Алигатор);
  • 3 место — Сукаев Роберт (Волж. Воин);
  • Земсков Андрей (Лута Ливр).

85+ кг

  • 1 место- Салахов Артемий (Волжанин);
  • 2 место- Накашидзе Георгий (Рачета).

2002-2001 гг. рождения

62 кг

  • 1 место — Картов Тимур (Рысь);
  • 2 место — Егоров Данила (Волжанин);
  • 3 место — Гараев Амир (Вол. Воин);
  • Абдукаримов Орзубек (Д.Донской).

66 кг

  • 1 место — Удербаев Рафаэль (Д.Донской);
  • 2 место — Иванов Александр (Вол. Воин);
  • 3 место — Никогосян Гарик (Агат);
  • Исупов Илья (Д.Донской).

71 кг

  • 1 место — Поздняков Никита (Сызрань);
  • 2 место — Акопян Вова (Саб Мишен);
  • 3 место — Сураев Иван (Вол. воин);
  • Джаборов Азиз (Вол. Воин).

77 кг

  • 1 место — Шестаков Андрей (Вол. Воин);
  • 2 место — Данилов Иван (Вол. воин);
  • 3 место — Шишков-Лаврусь Владимир (Рысь);
  • Зыряев Никита (Сызрань).

Результаты второго дня Грэпплинг GI:

2006-2005 гг. рождения

до 66 кг

  • 1 место — Белов Дмитрий (Волжанин);
  • 2 место — Пряхин Илья (Сызрань).

2004-2003 гг. рождения

до 69 кг

  • 1 место — Бынеев Кирилл (Сызрань);
  • 2 место — Гафуров Хуршед (Алигатор);
  • 3 место — Харитонов Егор (Волжанин);
  • Морозов Виктор (Сызрань).

до 76 кг

  • 1 место — Юрченко Александр (Сызрань);
  • 2 место — Некрасов Александр (Волжанин);
  • 3 место — Малов Дмитрий (Волжанин).

85+ кг

  • 1 место — Салахов Артём (Волжанин);
  • 2 место — Семёнов Виталий (Витязь).

2002-2001 гг. рождения

до 66 кг

  • 1 место — Никогосян Гарик (Агат);
  • 2 место — Егоров Данила (Волжанин).

до 71 кг

  • 1 место — Коновалов Никита (Витязь);
  • 2 место — Поздняков Никита (Сызрань).

до 77 кг

  • 1 место — Зырянов Никита (Сызрань);
  • 2 место — Шишков-Лаврусь Владимир (Рысь);
  • 3 место — Козлов Артем (Агат).

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