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В Самаре столкнулись "Нива" и машина "скорой"

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В десятом часу утра 18 марта на перекрестке улиц Авроры и Партизанской в Самаре столкнулись "Нива" и УАЗ "буханка" скорой помощи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец последствий случившегося.

Фото: Олег Новиков

По предварительной версии, водитель УАЗа ехал по ул. Авроры со включенной сиреной и проблесковыми маячками. Когда он приближался к пересечению с ул. Партизанской, включился запрещающий сигнал светофора. Но водитель УАЗа продолжил двигаться, объезжая остановившиеся попутные машины.

В этот момент по ул. Партизанской со стороны ул. Волгина на разрешающий сигнал светофора на перекресток выехала "Нива" и на середине перекрестка столкнулась с УАЗом.

Автомобили получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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