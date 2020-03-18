В Самарской области Сбербанк начал принимать платежи за услуги ЖКХ в сельских магазинах

Сбербанк продолжает развивать доступность финансовых услуг в отдаленных и малонаселенных пунктах Самарской области. Теперь на кассах магазинов девяти районов можно оплатить услуги ЖКХ. Сервис Сбербанка доступен в 29 торговых точках сельской местности, в которых есть возможность снятия наличных при совершении покупки.

Прием платежей производится с помощью чтения штрихкода с квитанции оплаты услуг или выбора получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Клиенту в подтверждение факта оплаты выдается чек, аналогичный чеку в офисах банка. Комиссия за прием платежа равна комиссии по безналичным операциям с использованием банковский карты в офисе Сбербанка. Отличительной особенностью нового сервиса в сельских магазинах является возможность оплаты платежей картой любого банка.

Сервис в настоящий момент доступен на территории Ставрапольского, Шигонского, Борского, Клявлинского, Хворостянского, Безенчукского, Кинель-Черкасского, Алексеевского и Богатовского районов. За короткий срок работы сервиса его успели оценить около сотни жителей Самарской области.

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением ПАО Сбербанк:

- Повышение доступности финансовых услуг - это сложная, комплексная задача. В настоящий момент сервис по снятию наличных денежных средств доступен в 70 торговых точках Самарской области, из них почти 41% с начала января 2020 года имеют возможность принимать платежи за услуги ЖКХ, и в дальнейшем мы планируем развитие сети по приему платежей, а соответственно, и увеличение количества партнеров в сельской местности. Благодаря данному проекту у нас появилась возможность оказывать разнообразные финансовые сервисы там, где нет офисов Сбербанка.

Развитие агентской сети - приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, которые могут подключиться к маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей бонусы и специальные ценовые условия. Обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов. При этом приобретать новое оборудование не требуется - достаточно обновить программное обеспечение существующего торгового терминала. Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.