В Самаре готовы организовать бесплатное питание для школьников

Представители администрации, депутаты, родители и педагоги Самары обсуждают, как сделать так, чтобы в школьных столовых были только свежие и полезные блюда. Такой разговор состоялся и в Куйбышевском районе. Участие в мероприятии принял председатель думы Самары Алексей Дегтев.

Питанию самарских школьников традиционно уделяется большое внимание. Особую актуальность тема приобрела в начале этого года. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатными горячими обедами всех школьников с 1 по 4 класс. Самарская область планирует выполнить задачу одной из первых. Губернатор Дмитрий Азаров поручил коллегам организовать питание младших школьников с 1 сентября текущего года.

По мнению председателя думы Самары Алексея Дегтева, необходимая база в городе уже создана. "У нас есть школы, где охват питания составляет 80-100% учащихся. При этом младшеклассники, как правило, питаются в полном объеме. Поэтому переход на бесплатное питание - вопрос финансовый и организационный. Для его решения необходимо внести изменения в бюджеты всех уровней. Это важная социальная задача, которую поставил перед нами президент", - отмечает спикер.