Дистанционное обучение детей в школах региона продлится до 12 апреля

С 17 марта все школы, техникумы и колледжи Самарской области проводят образовательный процесс с применением дистанционных технологий.

"Режим дистанционного обучения в образовательных учреждениях продлится до 12 апреля. При этом школьные каникулы пройдут в обычные сроки. Все платформы и крупные издательства открыли бесплатный доступ к своим ресурсам и ко всем онлайн-версиям учебников. Это очень облегчает работу педагогам", - отметила и.о. министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.

Она подчеркнула, что очень важно в этот период установить грамотный распорядок дня ребенка, четко выделить время для учебных занятий, для отдыха, совместных дел с родителями, обязанностей по дому.

"Огромное значение имеет организация рабочего места ребенка в этот период, - пояснила Бакулина. - Некоторые родители даже просят своих детей переодеться в школьную форму на время выполнения виртуальных уроков, чтобы создать рабочую атмосферу".

По словам и.о. министра, сейчас в каждом территориальном управлении министерства открыта "горячая линия" по дистанционному обучению. Эти телефоны размещены на главной странице сайта Минобрнауки. Специалисты готовы ответить на все вопросы, возникающие в этот период у родителей.

В последние десятилетие в российской школе в целом и в самарских, в частности, выработан значительный опыт успешной реализации программ общего образования в дистанционном формате. Новые возможности открываются благодаря реализации национального проекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В прошлом году Самарская область уже успешно справилась с одной из задач по цифровизации образования - оснащением школ и техникумов высокоскоростным доступом в Интернет. На начало 2019 г. этот показатель составлял 30%, к концу года региону удалось достичь показателя в 75%.

В 2020 году Самарская область стала первым в стране регионом, где федеральные эксперты презентовали новую платформу "Маркетплейс образовательных услуг", разработанную в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

Одна из главных задач цифрового образования - создать для всех детей, вне зависимости от их места жительства, будь то крупный мегаполис или отдаленное от центра поселение, равные условия для получения качественного образования, помочь им выстроить индивидуальную траекторию развития, а как следствие, повысить уровень подготовки.

Уже не первый год школы региона применяют в образовательном процессе цифровой ресурс - "Российская электронная школа". На нем содержится свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков, предусматривается онлайн- и оффлайн-поддержка. Кроме того, все школы региона заведены на единую платформу АСУ РСО, а в нее интегрированы такие ресурсы, как "ЯКласс", мультимедийные приложения от компании "Новый Диск".

При дистанте реализация образовательных программ в полном объеме осуществляется через систему АСУ РСО, которая является информационным порталом. Система позволяет ребенку получить видеоуроки, презентации, тестовые задания. Это помогает изучить новую тему и освоить материал учебной программы. Домашнее задание размещается в электронном дневнике АСУ РСО.

В тексте задания указываются ссылки на электронный ресурс, номера заданий из учебника, подробные рекомендации по его выполнению высылаются каждому ученику и родителям с опцией уведомления. Выполненные задания обучающийся или его родители отправляют учителю. Если у ребенка возникают вопросы, то он может задать их учителю.

"Учителя используют такой формат и в обычном процессе обучения. Это очень удобно для педагогов, не обязательно все делать в тетрадях. Гимназия работает в этой системе давно по всем предметам и во всех классах. Интернет есть в каждом кабинете, у каждого учителя, - рассказала директор гимназии №1 Новокуйбышевска Лариса Слепцова. - Сейчас мы организуем дистанционные онлайн-уроки, в том числе посредством видеоконференцсвязи, через мессенджеры, скайп. Наши педагоги используют платформы "Учу.ру" и "Российская электронная школа". Ссылки на них размещаются в АСУ РСО, там же - домашнее задание и выставляются оценки".

Педагоги гимназии уверены, что от дистанционного обучения качество подготовки школьников не страдает. Ключевым фактором (как, впрочем, и при очной форме обучения) остаются желание, мотивация и ответственность. А это совместная работа школы и семьи. Кроме того, у дистанционного обучения есть и такой плюс: большинство детей получают индивидуальные задания.