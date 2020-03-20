Боец ММА отказался от боя GFC в Самаре из-за коронавируса

Боец смешанных боевых искусств Вячеслав Василевский отказался от боя GFC против бразильца Анриано Родригеса, который должен был состояться 21 марта в Самаре.

Василевский на своей странице Instagram заявил, что не выйдет на ринг в разгар коронавируса.

"Моего боя 21 марта в Самаре не будет. Бои в разгар коронавируса - полный бред. Зрителей нет, соперник из Бразилии не долетел, каждый час в мире новые запреты. Хотел бы сказать всем бойцам: берегите себя, свои семьи, не будьте пушечным мясом, не давайте решать за себя организаторам, менеджерам, стоит вам выступать в такое время или нет. Боев будет еще много, а вот здоровье одно", - пишет боец.