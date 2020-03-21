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Здравоохранение Общество

В Самарскую область поступило 3900 тест-систем на коронавирус

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала исследований в Самарскую область поступило 3900 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.

Об этом Волга Ньюс сообщил председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Александр Фетисов. 

"Еженедельно запас пополняется. Сейчас проводится инструктаж персонала и тест-системы распределяются по медицинским учреждениям, назначенным минздравом Самарской области", - сообщил чиновник. 

Напомним, что на текущий момент в Самарской области зарегистрировано девять случаев новой коронавирусной инфекции. 

Все госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Под медицинское наблюдение в боксы помещены еще 59 человек. Проводится их лабораторное обследование. Режим наблюдения снят с 397 человек.

 

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