В Самарскую область поступило 3900 тест-систем на коронавирус

С начала исследований в Самарскую область поступило 3900 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции.

Об этом Волга Ньюс сообщил председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Александр Фетисов.

"Еженедельно запас пополняется. Сейчас проводится инструктаж персонала и тест-системы распределяются по медицинским учреждениям, назначенным минздравом Самарской области", - сообщил чиновник.

Напомним, что на текущий момент в Самарской области зарегистрировано девять случаев новой коронавирусной инфекции.

Все госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Под медицинское наблюдение в боксы помещены еще 59 человек. Проводится их лабораторное обследование. Режим наблюдения снят с 397 человек.