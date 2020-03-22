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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарский "Союз-2.1б" вывел на орбиту 34 спутника OneWeb

БАЙКОНУР. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 марта, в 20:06 мск с космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" (производство самарского РКЦ "Прогресс") с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами спутниковой системы связи OneWeb, сообщает Роскосмос. Спустя 562 секунды головная часть отделилась от третьей ступени носителя.

Фото: Роскосмос

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока прошло штатно в соответствии с циклограммой полета после двух включений маршевой двигательной установки "Фрегата". Все 34 спутника успешно выведены на свои целевые орбиты.

Запуск космических аппаратов выполнен в рамках контракта компаний "Главкосмос" и Arianespace (Французская Республика) в тесной кооперации с другими предприятиями Госкорпорации "Роскосмос" — РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина и ЦЭНКИ.

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