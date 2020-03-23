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Кино Культура

Самарским кинотеатрам рекомендовано с 23 марта приостановить деятельность

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры Российской Федерации рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта.

Соответствующий приказ подписан Министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере культуры.

В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Напомним, что с 18 марта деятельность приостановили учреждения культуры. Всего в регионе зафиксировано 9 случаев заболевания коронавирусом. 

 

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