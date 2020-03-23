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Музыка Культура

Самарская филармония будет показывать концерты онлайн

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская филармония запустит в интернете онлайн-трансляции концертов, а также трансляции концертов, снятых в предыдущие годы. Об этом сообщает директор учреждения Елена Козлова.

"Мы планируем показывать в интернете серии экскурсий по Самарской филармонии, ее выставочному пространству и закулисью. Организуем видеотрансляции интервью с артистами Самарской филармонии и артистами-гастролерами, выступающими у нас в юбилейном концертном сезоне", — рассказала директор филармонии.

По словам Елены Козловой, во время карантина работа филармонии не остановилась.

"У нас идут репетиции Академического симфонического оркестра по группам: отдельно репетирует струнная группа, отдельно — духовые, не более 50 человек. Готовят новые программы творческие коллективы — ансамбль народных инструментов, Отдел Литературных и Музыкальных программ, ансамбль ВолгаFolk Band. Также в период карантина сотрудники филармонии занимаются профилактикой и ремонтом оборудования и музыкальных инструментов. Сейчас, например, идет ремонт рояля Steinway 2005 года выпуска, замена его молоточков. А на сцене идет профилактика электрооборудования, софитов", — пояснила Елена Козлова.

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