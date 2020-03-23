Самарские учреждения культуры перешли на работу онлайн

В Самарской области большинство государственных и муниципальных бюджетных учреждений культуры переходят на работу в онлайн-режиме.

Учреждения культуры Самарской области предлагают виртуальные программы: экскурсии, трансляции спектаклей, концертов, творческих встреч, презентаций, открытых репетиций, мастер-классов, проведение конкурсов, лекций, акций, флешмобов в соцсетях.

Самарский ТЮЗ на сайте и в социальных сетях будет вести рубрику "СамАрт 90". Поклонников театра познакомят с интересными фактами из истории Куйбышевского/Самарского ТЮЗа, архивными фотографиями и другими материалами.

Самарский театр драмы ко Дню работника культуры (25 марта) и Дню театра (27 марта) планирует присоединиться к всемирным флешмобам. 27 марта ВКонтакте и в Instagram выпустят фильм с участием актеров театра о работе в спектакле "Вот так и живем" по рассказам Шукшина.

Самарская филармония проведет онлайн-кастинг конкурса "Бессмертные песни о войне", посвященного 75-летию Победы.

Самарский художественный музей представит виртуальные проекты "Знакомство с коллекцией", "Написано войной" — видеоролики со стихами о победе, которые прочитают посетители, участники музейных и образовательных программ, сотрудники музея; информационный видеоцикл "Музейная мастерская" — лаборатория техник, используемых на мастер-классах. Основные экспонаты музея представлены в онлайн-гиде по музеям России с технологией дополненной реальности Artefact.

СОУНБ приглашает в виртуальный читальный зал. Даже те, кто никогда не был записан ни в одну библиотеку, могут дистанционно с сайта библиотеки познакомиться с новинками ЛитРес и другими электронными ресурсами по ссылке (необходима только регистрация в "Личном кабинете"). Серия мастер-классов для молодых прозаиков и подведение итогов ежегодного конкурса короткого рассказа "Сестра таланта" также пройдут в формате прямых трансляций.

Самарская областная юношеская библиотека с 24 по 27 марта приглашает на Неделю молодежной книги.

Самарская областная детская библиотека с 23 марта запускает свой видеоканал YouTube для юных читателей и их родителей, на котором ежедневно будут размещать познавательный и полезный контент. Сотрудники библиотеки будут читать вслух книги, делать обзоры книг и интернет-ресурсов, учить сочинять стихи, давать мастер-классы, проводить видеовстречи-интервью с писателями, вопросы для которых будут придумывать читатели; психолог будет вести рубрику для родителей по раннему развитию ребенка.