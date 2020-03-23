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ВТБ приобрел 50% в ООО "Зерновой Терминальный Комплекс Тамань"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Деметра-Холдинг" (входит в Группу ВТБ), приобрело 50% долю в компании Taman Grain Terminal Holdings Limited, владеющей 100% долей ООО "Зерновой Терминальный Комплекс "Тамань" (далее "ЗТКТ") — глубоководного специализированного терминала по перевалке зерна. ООО "Деметра-Холдинг" купила долю у украинского сельскохозяйственного холдинга Kernel Holdings S.A. Партнером ВТБ в ЗТКТ на 50% остается компания Glencore Agriculture (через компанию Renaisco B.V.), один из мировых лидеров в торговле сельскохозяйственной продукцией. Сделка соответствует всем требованиям российского и применимого иностранного законодательства.

ЗТКТ является единственным специализированным глубоководным терминалом, осуществляющим перевалку зерновых на экспорт в порту Тамань. Дальнейшая стратегия акционеров ЗТКТ предусматривает инвестиции в развитие и расширение пропускной способности терминала, в частности, за счет строительства железнодорожной ветки, позволяющей осуществлять прием зерновых грузов с ж/д транспорта.

Юрий Алексеевич Соловьев, первый заместитель председателя правления банка ВТБ, отметил: "В рамках стратегии ВТБ на зерновом рынке, сделка позволит достичь существенной синергии с имеющимися активами группы ВТБ в области инфраструктуры, логистики и экспорта зерновых за счет оптимизации технологических и бизнес процессов. С учетом текущей конъюнктуры создание современной инфраструктуры и оптимизация процессов является важным фактором в формировании экспортного потенциала страны и развития сельского хозяйства в России. В условиях волатильности рынков и мировой экономической нестабильности, создание вертикально интегрированного холдинга позволит увеличить эффективность логистики российского зерна, сделает прозрачным ценообразование, обеспечит приток капитала, а также позволит модернизировать инфраструктуру рынка в целом".

ООО "Зерновой Терминальный Комплекс Тамань" является одним из наиболее перспективных, динамично развивающихся зерновых терминалов Российской Федерации на Черном море, оказывающий широкий спектр услуг, связанных с перевалкой зерновых грузов. Пропускная способность терминала составляет 4 млн т. в год. Терминал оснащен высокопроизводительным оборудованием, впервые применяемым в России, а также современной системой управления технологическими процессами.

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