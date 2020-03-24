Нетрезвая самарчанка устроила гонки с ДПС

В Самаре сотрудники ДПС устроили погоню за нетрезвой женщиной, управлявшей автомобилем Nissan, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На днях в ходе патрулирования правоохранители заметили водителя иномарки, который не пропустил пешеходов на регулируемом пешеходном переходе и на высокой скорости проследовал по ул. Георгия Димитрова.

Полицейские на служебной машине с включенными проблесковыми маячками начали преследование нарушителя ПДД. С помощью сигнального громкоговорящего устройства стражи порядка потребовали водителя остановится. На неоднократные требования приостановить движение, нарушитель не реагировал и продолжал движение, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения.

Далее водитель машины, не справившись с управлением, не смог войти в поворот на ул. Ташкентской и предпринял попытку движения задним ходом, в результате допустил столкновение с патрульным автомобилем. Однако, даже это не помешало нарушителю продолжить движение. Только свернув во двор многоэтажных домов и оказавшись в тупике, иномарка остановилась.

За рулем машины оказалась 44-летняя женщина, у которой сотрудники ДПС сразу заметили явные признаки опьянения. У нарушительницы была несвязная речь, неадекватное поведение, она с трудом держалась на ногах и подтвердила, что употребляла спиртное. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения водитель ответила отказом. У женщины при себе находились водительские права, но отсутствовало страховое свидетельство. Она же пояснила, что данный автомобиль взяла покататься на время у приятеля.

По данным сотрудников ГИБДД, в 2011 г. нарушительницу уже дважды лишали права управления транспортным средством за езду в нетрезвом состоянии, в одном из случаев женщина также отказалась от медосвидетельствования.

В настоящее время автомобиль помещен на специализированную автостоянку, личность автовладельца установлена. В отношении женщины составлены административные протоколы по ст. 12.25. КоАП РФ "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства", ст. 12.37. КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".