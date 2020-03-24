Новые абонементы Самарской филармонии можно купить онлайн

В Самарской филармонии стартовали онлайн-продажи абонементов нового концертного сезона 2020-2021.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, филармония предоставляет самарцам возможность купить абонементы, не выходя из дома. Это можно сделать на сайте филармонии filarm.ru.

"Работа филармонии в этот непростой период продолжается, — рассказывает директор Елена Козлова. — Новый концертный сезон очень важен для нас, ведь этот год для Самарской филармонии — юбилейный. Мы подготовили 25 абонементных циклов, каждый — по несколько концертов. Музыканты творческих коллективов готовят новые программы".

"1 октября 2020 года состоится первый концерт нашего Первого абонемента. В этом концерте мы отпразднуем 250-летие со Дня рождения Бетховена. Прозвучит его "Императорский концерт" № 5 для фортепиано с оркестром, который исполнит пианист Дмитрий Шишкин — лауреат последнего Конкурса им. П. И. Чайковского. А оркестр исполнит великую 9-ю симфонию Бетховена", — обещает художественный руководитель и главный дирижер филармонии Михаил Щербаков.