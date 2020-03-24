16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новые абонементы Самарской филармонии можно купить онлайн Самарская филармония будет показывать концерты онлайн "Рок над Волгой" пока не отменяют Новые даты концертов филармонии, перенесенных из-за карантина Хор Сретенского монастыря выступил в Самаре с новой программой к 75-летию Победы

Музыка Культура

Новые абонементы Самарской филармонии можно купить онлайн

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской филармонии стартовали онлайн-продажи абонементов нового концертного сезона 2020-2021.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, филармония предоставляет самарцам возможность купить абонементы, не выходя из дома. Это можно сделать на сайте филармонии filarm.ru.

"Работа филармонии в этот непростой период продолжается, — рассказывает директор Елена Козлова. — Новый концертный сезон очень важен для нас, ведь этот год для Самарской филармонии — юбилейный. Мы подготовили 25 абонементных циклов, каждый — по несколько концертов. Музыканты творческих коллективов готовят новые программы".

"1 октября 2020 года состоится первый концерт нашего Первого абонемента. В этом концерте мы отпразднуем 250-летие со Дня рождения Бетховена. Прозвучит его "Императорский концерт" № 5 для фортепиано с оркестром, который исполнит пианист Дмитрий Шишкин — лауреат последнего Конкурса им. П. И. Чайковского. А оркестр исполнит великую 9-ю симфонию Бетховена", — обещает художественный руководитель и главный дирижер филармонии Михаил Щербаков.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5