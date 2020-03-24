ГФИ по Самарской области назначен Юрий Рожин

Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Юрий Рожин, ранее возглавлявший департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в правительстве региона. До прихода в правительство области он руководил региональным управлением ФСБ.

В новой должности его представили во вторник, 23 марта, губернатор Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба облправительства.

"С Юрием Александровичем мы знакомы давно, и положительный опыт совместной работы складывается ещё с того времени, когда я руководил АвтоВАЗом. В тяжёлое время решали непростые задачи, надо сказать, многое у нас получилось", — отметил полпред.

Игорь Комаров отметил, что перед ГФИ стоит ряд важнейших задач — от контроля за реализацией нацпроектов до обеспечения честного голосования за поправки в Конституцию.

Предшественником Рожина на посту ГФИ был Владимир Купцов. Он проработал в этой должности год.