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ГФИ по Самарской области назначен Юрий Рожин

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Юрий Рожин, ранее возглавлявший департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции в правительстве региона. До прихода в правительство области он руководил региональным управлением ФСБ.

Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Юрий Рожин (крайний слева) Главным федеральным инспектором по Самарской области назначен Юрий Рожин (крайний слева)
Фото: https://twitter.com/samregion_press

В новой должности его представили во вторник, 23 марта, губернатор Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба облправительства.

"С Юрием Александровичем мы знакомы давно, и положительный опыт совместной работы складывается ещё с того времени, когда я руководил АвтоВАЗом. В тяжёлое время решали непростые задачи, надо сказать, многое у нас получилось", — отметил полпред.

Игорь Комаров отметил, что перед ГФИ стоит ряд важнейших задач — от контроля за реализацией нацпроектов до обеспечения честного голосования за поправки в Конституцию. 

Предшественником Рожина на посту ГФИ был Владимир Купцов. Он проработал в этой должности год.

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