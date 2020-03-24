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Энергетика ТЭК

"Россети" взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых объектов

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 марта "Россети" берут под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности группы компаний. Соответствующий приказ был подписан главой электросетевого холдинга Павлом Ливинским.

"Группа "Россети" делает все возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов. При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех потребителей в непростой период", - подчеркнул Павел Ливинский.

Под особый контроль взята подача электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети Интернет, а также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги (банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский также поручил провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

Ранее в группе "Россети" на удаленную работу перешло почти 60% офисных сотрудников, в онлайн-режим переведено 738 из 1017 центров обслуживания клиентов и пунктов работы с потребителями.

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