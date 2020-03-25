Водитель "Газели" в Самаре врезался в погрузчик и Lada Priora

Во вторник, 24 марта, в Самаре произошло ДТП с участием погрузчика, "Газели" и легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 5:38 в Красноглинском районе 34-летний водитель ГАЗ-2790 ехал в направлении ул. Демократической, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди погрузчик под управлением 31-летнего мужчины. От удара "Газель" отбросило на ехавшую в левой полосе Lada Priora.

В аварии пострадал водитель ГАЗ-2790. Его на "скорой" доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел ведут проверку.