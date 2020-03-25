16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса Минтранс ищет планировщика развития транспортной инфраструктуры региона Самарский метрополитен получил новый поезд В Самарской области ограничен ввоз мяса птицы из Белоруссии За право развивать территорию у "Самара Арены" поборются 76 компаний из 15 стран

Экономика и бизнес

"Пульс малого бизнеса": вера предпринимателей в будущее упала до нуля

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Альфа-Банк представляет исследование "Пульс малого бизнеса", отражающее настроения предпринимателей во второй половине 2019 года. Совокупный индекс остался на прежнем уровне — минус 33, что отражает преобладание негативных настроений (индекс может колебаться от 100 до минус 100). При этом восприятие текущей ситуации чуть улучшилось (до минус 13 в своем бизнесе и минус 69 в стране), но ожидания от будущего полугодия упали до уровня посткризисного 2015 года (до 0 в своем бизнесе и минус 48 в стране).

Названная предпринимателями полгода ранее угроза снижения покупательской способности населения пока не реализовалась. Кроме того, улучшение результатов малого бизнеса связано с сезонным фактором (второй квартал традиционно сильнее первого). 26% компаний фиксируют рост числа клиентов, 23% — выручки и 18% — прибыли. 12% повысили зарплату своим сотрудникам. При этом рост малого бизнеса ощущался неравномерно, он сконцентрирован в небольшом числе отраслей: строительстве (рост на 9 пунктов до минус 11), маркетинге и бизнес-услугах (на 8 п. до минус 6), производстве (на 6 п. до минус 9) и грузоперевозках (на 4 п. до минус 11).

Вместе с тем только каждый четвертый предприниматель считает свой бизнес успешным. Более трети позитивно настроенных респондентов понадобилось для этого результата более 5 лет. Половина из тех, кто еще не достиг успеха, готовы ждать не более 3 лет. Характерно, что критерием успеха около 40% предпринимателей считают выживание. Четверть предпринимателей намерены закрыть или продать бизнес, эта доля продолжает расти.

Самые пессимистичные ожидания наблюдаются в розничной торговле (индекс минус 5). Кроме уже названных проблем, отрасль обеспокоена обострением конкуренции за клиента с крупными компаниями, высокими арендными платежами, необходимостью перестраиваться под требования новых законов. Для сохранения рентабельности 42% розничных компаний пересматривали модель продаж в течение последнего полугода.

Наименьший пессимизм отмечается в секторах маркетинга, бизнес-услуг (индекс ожиданий от своего бизнеса плюс 12) и IT (плюс 5). Стабильный на протяжении многих лет рост спроса на данные услуги, низкий удельный вес операционных расходов, возможность работать с клиентами дистанционно и интегрироваться на любой рынок, налоговые льготы — все это позволяет направлениям IT, маркетинга и бизнес-услуг войти в число наиболее перспективных сегментов малого бизнеса.

Малый бизнес рассчитывает на собственные силы: к росту прибыли могут привести внутренние изменения в компании (развитие/активная работа/повышение качества услуг), уверены 73% предпринимателей. Количество респондентов, которые воспринимают государственную поддержку как драйвер малого предпринимательства, сократилось до 10%. А 64% предпринимателей считают, что текущая политика государства в отношении малого предпринимательства негативно влияет на его прибыльность.

При этом по мнению респондентов развитию малого бизнеса могут помочь снижение налоговой нагрузки, рост потребительского спроса, смягчение банковской политики по кредитованию малого бизнеса.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №17

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5