"Пульс малого бизнеса": вера предпринимателей в будущее упала до нуля

Альфа-Банк представляет исследование "Пульс малого бизнеса", отражающее настроения предпринимателей во второй половине 2019 года. Совокупный индекс остался на прежнем уровне — минус 33, что отражает преобладание негативных настроений (индекс может колебаться от 100 до минус 100). При этом восприятие текущей ситуации чуть улучшилось (до минус 13 в своем бизнесе и минус 69 в стране), но ожидания от будущего полугодия упали до уровня посткризисного 2015 года (до 0 в своем бизнесе и минус 48 в стране).

Названная предпринимателями полгода ранее угроза снижения покупательской способности населения пока не реализовалась. Кроме того, улучшение результатов малого бизнеса связано с сезонным фактором (второй квартал традиционно сильнее первого). 26% компаний фиксируют рост числа клиентов, 23% — выручки и 18% — прибыли. 12% повысили зарплату своим сотрудникам. При этом рост малого бизнеса ощущался неравномерно, он сконцентрирован в небольшом числе отраслей: строительстве (рост на 9 пунктов до минус 11), маркетинге и бизнес-услугах (на 8 п. до минус 6), производстве (на 6 п. до минус 9) и грузоперевозках (на 4 п. до минус 11).

Вместе с тем только каждый четвертый предприниматель считает свой бизнес успешным. Более трети позитивно настроенных респондентов понадобилось для этого результата более 5 лет. Половина из тех, кто еще не достиг успеха, готовы ждать не более 3 лет. Характерно, что критерием успеха около 40% предпринимателей считают выживание. Четверть предпринимателей намерены закрыть или продать бизнес, эта доля продолжает расти.

Самые пессимистичные ожидания наблюдаются в розничной торговле (индекс минус 5). Кроме уже названных проблем, отрасль обеспокоена обострением конкуренции за клиента с крупными компаниями, высокими арендными платежами, необходимостью перестраиваться под требования новых законов. Для сохранения рентабельности 42% розничных компаний пересматривали модель продаж в течение последнего полугода.

Наименьший пессимизм отмечается в секторах маркетинга, бизнес-услуг (индекс ожиданий от своего бизнеса плюс 12) и IT (плюс 5). Стабильный на протяжении многих лет рост спроса на данные услуги, низкий удельный вес операционных расходов, возможность работать с клиентами дистанционно и интегрироваться на любой рынок, налоговые льготы — все это позволяет направлениям IT, маркетинга и бизнес-услуг войти в число наиболее перспективных сегментов малого бизнеса.

Малый бизнес рассчитывает на собственные силы: к росту прибыли могут привести внутренние изменения в компании (развитие/активная работа/повышение качества услуг), уверены 73% предпринимателей. Количество респондентов, которые воспринимают государственную поддержку как драйвер малого предпринимательства, сократилось до 10%. А 64% предпринимателей считают, что текущая политика государства в отношении малого предпринимательства негативно влияет на его прибыльность.

При этом по мнению респондентов развитию малого бизнеса могут помочь снижение налоговой нагрузки, рост потребительского спроса, смягчение банковской политики по кредитованию малого бизнеса.