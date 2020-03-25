Стали известны подробности ДТП с шестью машинами в Кинельском районе

Стало известно, как произошла авария с шестью автомобилями на самарской обводной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Во втором часу дня 25 марта на 24 км обводной дороги 40-летний водитель грузовика MAN не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 66-летнего мужчины и Lada Granta, за рулем которой был 41-летний мужчина. После этого Lada Granta врезалась в УАЗ под управлением 40-летнего водителя. После этого УАЗ столкнулся с МАЗом и Ford Transit под управлением 43-летнего мужчины.

В аварии пострадали 48-летний водитель УАЗа и его пассажира.