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ДТП Происшествия

Стали известны подробности ДТП с шестью машинами в Кинельском районе

КИНЕЛЬ. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, как произошла авария с шестью автомобилями на самарской обводной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во втором часу дня 25 марта на 24 км обводной дороги 40-летний водитель грузовика MAN не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 66-летнего мужчины и Lada Granta, за рулем которой был 41-летний мужчина. После этого Lada Granta врезалась в УАЗ под управлением 40-летнего водителя. После этого УАЗ столкнулся с МАЗом и Ford Transit под управлением 43-летнего мужчины.

В аварии пострадали 48-летний водитель УАЗа и его пассажира.

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