Дмитрий Азаров назвал неудовлетворительной систему контроля за прибывающими из-за рубежа

В среду, 25 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального штаба по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Члены штаба отчитались губернатору по исполнению каждого пункта работы — от оснащения медучреждений необходимым оборудованием и медикаментами до контроля за соблюдением режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы.

Руководитель областного Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова доложила, что по состоянию на 25 марта в Самарской области нет новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Состояние 10 человек, у которых ранее лабораторно подтвердили диагноз — стабильное.

Кроме того, уже началась выписка людей, которые находились на карантине из-за контакта с инфицированными. Роспотребнадзор нарастил темпы по проведению исследований: за последние сутки было проверено 500 людей с подозрением на инфекцию, всего же проведено более 4 200 исследований.

"Ежедневно поступают данные о количестве наших сограждан, прибывших из-за рубежа, эти данные передаются в министерство здравоохранения для организации соответствующего медицинского контроля", — сказала Светлана Архипова. Отлажена и работа с поставкой в регион специальных тест-систем: они поставляются еженедельно в необходимом объеме.

Однако в ходе заседания выяснилось, что главы муниципалитетов не обладают актуальной информацией о количестве людей, вернувшихся из-за рубежа, о том, сколько из них находятся на карантине и насколько добросовестно соблюдают режим самоизоляции.

Дмитрий Азаров отметил, что к нему поступают обращения от жителей региона, в которых рассказывается о случаях преднамеренного и сознательного несоблюдения самоизоляции. При этом отдельные люди не стесняются хвастаться своей безответственной позицией по отношению к окружающим в социальных сетях, однако в муниципальные штабы до сих пор официально не зафиксировали ни одного случая нарушения, не предприняли административных мер.

"Чем у вас штабы занимаются, если самый главный вопрос — люди, которые представляют потенциальную угрозу, — вами не проработан, вы не знаете их количество?", — обратился Дмитрий Азаров к главам городов.

Глава региона поручил всем руководителям муниципалитетов немедленно исправить ситуацию: подготовить актуальные с указанием количества людей, которые обязаны соблюдать карантин, места их проживания, а также указанием того, в многоквартирных или частных домах они живут, сколько человек находится с ними дома в постоянном контакте.

Списки поручено ежедневно обновлять, потому как картина постоянно меняется: у тех, кто вернулся в начале марта, инкубационный период уже завершен или подходит к концу. При этом есть небольшое количество самарцев, которые только сейчас возвращаются в регион.

К контрольным мероприятиям губернатор поручил подключить активных горожан: членов общественных советов микрорайонов, старших по домам и подъездам.

"В каждом доме есть старшие по дому, у вас есть управляющие микрорайонами, советы микрорайонов: у вас огромное количество помощников, которых вы всего лишь должны включить в эту работу! — сказал Дмитрий Азаров. — Коллеги, все остальное — болтовня! Если вы каждого прибывшего не расписали по конкретному адресу, не понимаете, какой это дом, кто там старший, кто директор УК — это сотрясание воздуха, пустая трата времени! Считаю неудовлетворительной систему контроля за прибывающими из-за рубежа".

Также Дмитрий Азаров поручил усилить информационную работу с населением, более подробно рассказывать о том, каким рискам люди подвергают своих близких и коллег, не соблюдая режим самоизоляции. В первую очередь, дополнительные мероприятия по информированию населения поручено проводить в аэропорту и на вокзале.

Также было предложено ввести особые меры для лиц старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Гражданам, входящим в группу риска, рекомендовано тщательно соблюдать все меры предосторожности, по возможности не выходить из дома, перевестись на удаленную работу. Перечень необходимых мер предложено закрепить в постановлении правительства, которое будет носить рекомендательный характер.

Кроме того, новые ограничительные меры рекомендовано ввести и в кинотеатрах: муниципальным и частным учреждениям рекомендовано приостановить работу до улучшения эпидемиологической ситуации.

Особый режим работы должен быть обеспечен и в фитнес-клубах, бассейна, дворцах спорта. Им необходимо регулярно проводить уборку всех поверхностей с дезинфицирующими средствами, за исполнением этой меры будет следить Роспотребнадзор.