В Самарской области в выходные температура воздуха повысится до +9 °C

Погоду на Средней Волге формирует антициклон. Осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха в ночные часы понизится, в дневное время под лучами солнца воздух начнет прогреваться, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 26 марта, днем малооблачно. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C.
В пятницу, 27 марта, ночью без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C.
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха +4...+9 °C.
В субботу, 28 марта, ночью без существенных осадков, местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков, местами туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха +4...+9 °C.