В Самарской области в выходные температура воздуха повысится до +9 °C

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Погоду на Средней Волге формирует антициклон. Осадки прекратятся, ветер ослабеет. Температура воздуха в ночные часы понизится, в дневное время под лучами солнца воздух начнет прогреваться, сообщает Приволжское УГМС.