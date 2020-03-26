Дмитрий Азаров: "Меры поддержки, которые принял президент, вселяют в людей спокойствие и уверенность"

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин обратился к жителям страны по ситуации, которая связана с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Глава региона прокомментировал обращение президента и рассказал, какие меры приняты в губернии для того, чтобы сдержать распространение болезни.

В Самарской области на сегодняшний день закуплено все необходимое оборудование, созданы условия для приема пациентов. На данный момент подготовлены 258 специальных боксов, предусмотрены 1,5 тыс. койко-мест. В наличии — 1353 аппарата искусственной вентиляции легких, есть техника и для оказания помощи в тяжелых случаях. При необходимости будут задействованы и резервы.

"Сегодня ситуация развивается достаточно напряженно, но мы надеемся на лучшее, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы приступили к развертыванию дополнительных койко-мест, чтобы в случае необходимости быть готовыми к приему пациентов. Координация всех работ по противодействию распространения коронавируса осуществляется региональным оперативным штабом. И в каждом муниципальном образовании такие штабы созданы".

Владимир Путин адресовал особые слова благодарности врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, сотрудникам больниц, поликлиник, ФАПов, служб скорой помощи, ученым: "Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд".

К этим словам присоединился и руководитель Самарского региона: "Я искренне благодарю всех медиков, которые сегодня самоотверженно работают ради того, чтобы эта вирусная угроза нас миновала". Дмитрий Азаров напомнил, что на уровне области приняты дополнительные меры по поддержке врачей и медсестер. В частности, речь идет о повышении заработной платы. Деньги в региональной казне предусмотрены в полном объеме.

"На зарплаты врачам мы дополнительно направили 600 млн руб. из нашего бюджета, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это в первую очередь дополнительная поддержка врачей скорой помощи и первичного звена, но и специальным решением мы установили особые надбавки за особый режим работы для врачей-инфекционистов, которые сегодня уже принимают пациентов с коронавирусом". Кроме того, губернатор в ближайшее время намерен провести ряд встреч с врачами, чтобы напрямую выяснить, какие дополнительные потребности существуют в лечебных учреждениях по оборудованию, расходным материалам. "Мне важно выслушать мнение врачей — тех, кто понимает потребности лучше всего", — сказал руководитель области.

Глава государства призвал всех жителей страны с предельным вниманием отнестись к рекомендациям медиков и органов власти. "От этого сейчас очень многое зависит, — подчеркнул Владимир Путин. — Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски".

Именно поэтому президент России объявил следующую неделю нерабочей. Что важно, — с сохранением заработной платы. "Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни", — заверил лидер страны.

Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Дмитрий Азаров заверил всех жителей Самарской области в том, что никаких сложностей в снабжении товарами первой необходимости, продуктами питания нет и не будет. "Мы будем очень внимательно за этим следить, — сказал губернатор. — Я думаю, что тот ажиотаж, который был в торговых сетях неделю назад, сегодня спал потому, что люди поняли, что обеспеченность продуктами, серьезный запас прочности у нас большой и не нужно волноваться. Тем более, уж не стоит волноваться в эти дни, которые нужно провести дома".

Самарская область является одним из крупнейших промышленных регионов страны, поэтому принятое решение необходимо отработать с крупными промышленными предприятиями. По мнению губернатора, важно подойти максимально взвешенно к оценке сложившейся ситуации.

"Мы должны сегодня очень четко понять последствия режима ограничения для наших крупнейших промышленных предприятий и трудовых коллективов, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Важно очень точно рассчитать, какое влияние окажет принятое решение на их текущую деятельность. Вызовы, с которыми столкнулась экономика страны, касаются абсолютно всех предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса".

Президент предложил компаниям малого и среднего бизнеса на ближайшие полгода предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС. А для микропредприятий — дать отсрочку и по страховым взносам в социальные фонды. Будут доступны отложенные платежи по кредитам — также на шесть месяцев. В Самарской области по поручению губернатора разрабатываются дополнительные меры. Особенно это касается сфер туризма и услуг.

Семьям с детьми будет оказано приоритетное внимание, особенно в нынешних условиях. Владимир Путин предусмотрел дополнительные шаги, чтобы обеспечить социальную защиту граждан, сохранить их доходы и рабочие места. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев будут продлены автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям.

Кроме того, одна из главных задач — поддержка семей с детьми. Глава государства предложил уже с апреля начать выплаты материнского капитала. Кроме того, семьи дополнительно будут получать по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

При этом не нужно забывать, что этот год для всех жителей России, которые гордятся своей историей, подвигами своих предков, — особый, вся страна празднует 75 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. И президент решил раньше обычного срока — также в начале следующего месяца — осуществить все выплаты ветеранам и труженикам тыла.

"Очень важно, что сегодня президент страны, лидер нации обратился к гражданам по ситуации, которая тревожит абсолютное большинство жителей нашей страны. Люди обеспокоены за свое собственное здоровье, здоровье своих родных и близких, за свои семьи, — резюмировал Дмитрий Азаров, комментируя обращение президента России. — Владимир Владимирович Путин, которому доверяет абсолютное большинство граждан, очень четко сформулировал и принял меры поддержки, в том числе, экономики страны. Я уверен, что это вселяет в людей спокойствие и уверенность, а те дополнительные меры поддержки, которые получат российские семьи, будут очень кстати в складывающейся обстановке".