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Архитектура Культура

На ремонт и реставрацию "Дачи со слонами" потребуется не менее 100 млн рублей

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ремонт и реставрация памятника архитектуры федерального значения "Дача Константина Головкина" обойдутся не менее, чем в 100 млн рублей. Такие оценки экспертов приводятся на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, выступившего инициатором восстановления объекта и его передачи под архитектурную школу СамГТУ.

Фото: http://hinshtein.ru

На днях парламентарий лично посетил "Дачу со слонами". Он обошел всю территорию, на которой расположен памятник, осмотрел фасад здания и его интерьеры. Объект долгое время находился без реставрации и какого-либо назначения, муниципалитет — собственник здания — не имел финансовой возможности его отреставрировать.

"На сегодняшний день есть решение о передаче объекта из муниципальной в федеральную собственность. Министр образования и науки Валерий Фальков согласился с нашими предложениями, поддержал инициативу о том, чтобы на основе "Дачи купца Головкина" создать архитектурную школу "Самарского политеха" под рабочим названием "Города шелкового пути". Это очень интересный творческий замысел, который позволит привлечь сюда молодых архитекторов и реставраторов. И  не только из нашего вуза, нашего региона, но и из других городов, из других стран", — сказал Александр Хинштейн.

Молодые архитекторы и художники, по мнению авторов концепции, смогут здесь заниматься, обмениваться опытом, проводить пленэры, выставлять свои работы. Авторы проекта уверены, что смогут вовлечь в оборот не только само здание, но и всю прилегающую территорию.

По словам парламентария, профинансировать восстановление объекта удастся за счет его включения в проект "Историческая память". Работы планируют начать до конца 2020 года. Однако, прежде чем начинать реставрацию и приспособление под современное использование, нужно провести исследование технического состояния здания. Кроме здания будут восстановлены и скульптурные композиции, расположенные рядом — знаменитые слоны и женская статуя. Благоустроить территорию школы "Городов шелкового пути" поможет администрация Самары.

В настоящее время пакет документов, необходимых  для передачи объекта из муниципальной собственности в федеральную, будет направлен в Росимущество, чтобы начать процедуру передачи объекта.

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