"Самарагорэнергосбыт" приостанавливает работу центров обслуживания потребителей

АО "Самарагорэнергосбыт" сообщает о приостановке работы центров обслуживания потребителей с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Эта мера предпринята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с указом президента об объявлении в России нерабочих дней.

Компания напоминает потребителям о дистанционных сервисах, благодаря которым можно передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию или обратиться с иными вопросами не выходя из дома.

Людям старше 60 лет, которые находятся в группе особого риска, АО "СамГЭС" рекомендует попросить близких или соцработников помочь им при необходимости воспользоваться дистанционными сервисами.