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Энергетика ТЭК

ФСК ЕЭС вложит более 380 млн рублей в обновление оборудования Ириклинской ГРЭС

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Энергетики продолжают работы по модернизации открытого распределительного устройства 500 кВ Ириклинской ГРЭС в Оренбургской области.

Фото: предоставлено ФСК ЕЭС

На объекте будет заменен парк выключателей 500 кВ. В настоящее время завершена установка 4 аппаратов. Всего на электросетевом объекте будет заменено 9 выключателей 500 кВ и сопутствующее коммутационное оборудование. В результате выполненных работ повысится надежность электроснабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также межгосударственного транзита электроэнергии в Республику Казахстан.

Выключатели — ключевые элементы коммутационного оборудования, снижающего риски системных нарушений при коротких замыканиях. Вместо устаревших воздушных аппаратов на ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС будут установлены современные элегазовые выключатели. Они отличаются от масляных и воздушных аналогов более компактными размерами, пожаробезопасностью, надежностью в эксплуатации, экологичностью и длительным межремонтным периодом.

Кроме того, ФСК ЕЭС продолжает модернизацию ключевых линий 220 кВ, участвующих в выдаче мощности ГРЭС. На линиях 220 кВ "Ириклинская ГЭС — Орская 1", "Газовая — Каргалинская 2" проводятся работы по замене опор линий. На ЛЭП устанавливаются двухсекционные конструкции нового типа, позволяющие существенно снизить время и стоимость их транспортировки и монтажа.

Ириклинская ГРЭС — ключевой генерирующий объект энергосистемы Урала. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 2,46 ГВт. От ГРЭС отходят высоковольтные линии напряжением 500/220/110 кВ. К линиям 500 кВ подключены подстанции, питающие крупные промышленные предприятия, — Оренбургский газоперерабатывающий завод, Магнитогорский металлургический комбинат. Транзит электроэнергии с ГРЭС в Казахстан осуществляется через межгосударственную линию 500 кВ "Ириклинская ГРЭС — Житикара".

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