Клиенты банка "Открытие" получат отсрочку уплаты взносов по полисам "Росгосстрах Жизнь"

СК "Росгосстрах Жизнь" вдвое увеличивает льготный период по уплате регулярных страховых взносов для всех клиентов банка "Открытие". С 1 марта по 1 июля 2020 года регулярные платежи по полисам с длинными сроками они смогут оплатить в течение 60 дней с указанной в договоре даты. Обычно этот срок составляет 30 дней.

Во время увеличенного льготного периода "Росгосстрах Жизнь" продолжит выполнять все условия и обязательства по договору страхования. Это никак не повлияет ни на доходность, ни на выплаты клиентам банка "Открытие".

"Мы понимаем, что сейчас многие могут оказаться в сложной финансовой ситуации, поэтому приняли решение увеличить льготный период платежей, которые должны быть внесены по договорам страхования с 1 марта по 1 июля текущего года. Также мы хотим напомнить, что остаемся с клиентами, даже если они оказались на карантине или в самоизоляции: большую часть вопросов можно решить по телефону или по электронной почте", — отмечает Наталья Белова, директор по маркет-менеджменту, член правления "Росгосстрах Жизнь".