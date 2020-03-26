Клиенты банка "Открытие" получат отсрочку уплаты взносов по полисам "Росгосстрах Жизнь"

СК "Росгосстрах Жизнь" вдвое увеличивает льготный период по уплате регулярных страховых взносов для всех клиентов банка "Открытие". С 1 марта по 1 июля 2020 года регулярные платежи по полисам с длинными сроками они смогут оплатить в течение 60 дней с указанной в договоре даты. Обычно этот срок составляет 30 дней.
Во время увеличенного льготного периода "Росгосстрах Жизнь" продолжит выполнять все условия и обязательства по договору страхования. Это никак не повлияет ни на доходность, ни на выплаты клиентам банка "Открытие".
"Мы понимаем, что сейчас многие могут оказаться в сложной финансовой ситуации, поэтому приняли решение увеличить льготный период платежей, которые должны быть внесены по договорам страхования с 1 марта по 1 июля текущего года. Также мы хотим напомнить, что остаемся с клиентами, даже если они оказались на карантине или в самоизоляции: большую часть вопросов можно решить по телефону или по электронной почте", — отмечает Наталья Белова, директор по маркет-менеджменту, член правления "Росгосстрах Жизнь".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.