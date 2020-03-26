Начальница станции Сызрань-Город стала фигурантом уголовного дела о взятке

В четверг, 26 марта, Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Сызрань-Город структурного подразделения КбшЖД филиала ОАО "РЖД". Об этом сообщили в Приволжском СУТ СК РФ.

По данным следствия, руководителя подозревают в получении взятки — ч. 3 ст. 290 УК РФ.

По данным полицейских, подозреваемой является 59-летняя женщина. По версии следствия, с апреля по декабрь 2018 г. начальник станции незаконно получила 88 тыс. руб. от директора коммерческой организации за организацию подачи-уборки железнодорожных вагонов на путь необщего пользования вопреки требованиям заключенных с ОАО "РЖД" договоров.

В оперативных мероприятиях принимали участие сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Ведется следствие, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в адрес руководства Куйбышевской железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.