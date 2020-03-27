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ДТП Происшествия

В центре Самары под колесами ЗИЛа пострадала женщина

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 марта, в Самаре в 10:53 на ул. Красноармейской 63-летний водитель автомобиля ЗИЛ-530 сбил женщину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на регулируемом перекрестке улиц Красноармейская и Арцыбушевская 54-летняя женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, в водитель наехал на нее. Женщину доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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