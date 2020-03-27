В центре Самары под колесами ЗИЛа пострадала женщина

В четверг, 26 марта, в Самаре в 10:53 на ул. Красноармейской 63-летний водитель автомобиля ЗИЛ-530 сбил женщину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на регулируемом перекрестке улиц Красноармейская и Арцыбушевская 54-летняя женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, в водитель наехал на нее. Женщину доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.