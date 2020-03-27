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ДТП Происшествия

В Новокуйбышевске под колесами иномарки пострадала женщина

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 марта, в 17:20, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием 33-летнего водителя Volkswagen Tiguan, ехавшего по пр. Победа в направлении ул. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, поворачивая налево — на ул. Островского, напротив дома № 21, он сбил 50-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшую женщину госпитализировали.

По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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