В Новокуйбышевске под колесами иномарки пострадала женщина

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В четверг, 26 марта, в 17:20, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием 33-летнего водителя Volkswagen Tiguan, ехавшего по пр. Победа в направлении ул. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.