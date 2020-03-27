В Новокуйбышевске под колесами иномарки пострадала женщина

В четверг, 26 марта, в 17:20, в Новокуйбышевске произошло ДТП с участием 33-летнего водителя Volkswagen Tiguan, ехавшего по пр. Победа в направлении ул. Пирогова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, поворачивая налево — на ул. Островского, напротив дома № 21, он сбил 50-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе.
Пострадавшую женщину госпитализировали.
По факту случившегося полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.